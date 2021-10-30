大陸上游新聞網30日報導， 大陸3家遊戲網店靠出售遊戲點卡，6年銷售額累計竟達250億元（人民幣，下同，約合新台幣1075億元）。網店背後大量可疑帳戶引起警方注意。上海市公安局指出，可疑帳戶背後隱藏著非法從事資金匯兌的地下錢莊。對於境外有兌換需求的客戶，地下錢莊會要求其使用外幣充值遊戲點卡，由境內客服賣掉後，將人民幣打入指定的大陸國內帳戶，從而賺取服務費。

上海市公安局經偵總隊一支隊探長潘君潔表示，近期上海市公安局結合公安部在全大陸部署開展的「殲擊21」

打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款專項行動，發現大量可疑資金帳戶組，判斷有人涉嫌非法從事人民幣匯兌業務。隨著調查的深入，一個可疑境外網站引起了公安機關的注意。

潘君潔說：「我們發現網站的實際經營人萬某、黃某與數個非法網路換匯平台有關係。」

經查，自2015年10月以來，萬某、黃某為牟取非法利益，自行搭建境外伺服器，並在未取得大陸國家有關部門批准的情況下，私自架設非法網路換匯平台，招攬境內外匯兌客戶，為他人提供本外幣的匯兌服務。

「以境外匯兌客戶為例，客戶可根據網站客服引導，將外幣轉入客服指定的境外遊戲點卡經銷商帳戶。犯罪集團從境外經銷商獲取遊戲點卡和密碼後，將上述點卡出售給境內的遊戲點卡經銷商，進而變現為人民幣，並在扣除5％至10％不等的手續費後，再將剩餘資金轉入境外匯兌客戶指定的國內帳戶。」

上海市公安局寶山分局經偵支隊金融犯罪偵查隊隊長馬強指出，6年間，犯罪團夥通過上述手法，非法換匯金額達250億元人民幣。案發後，抓獲犯罪嫌疑人20餘名，搗毀非法網路匯兌平台3個，查獲價值2000萬元的未兌付遊戲點卡。

上游新聞報導，之所以將遊戲點卡作為非法兌換的管道，主要瞄準了互聯網遊戲點卡的國際流通性和價格穩定性。遊戲網店通過自定匯率的方式將其與貨幣價值掛鉤，作為連通境內外地區開展非法換匯交易的媒介，由此給非法兌換資金披上了「合法」外衣。

為擴大生意，萬某等人還招攬了數名境內遊戲點卡經銷商，為其開展非法換匯業務提供便利，由此形成了包括管理組、銷售組、點卡組、收貨組等多個環節的犯罪產業鏈。

潘君潔表示，根據大陸國家相關法律法規，在規定交易場所以外，非法買賣外匯擾亂市場秩序情節嚴重的，涉嫌非法經營犯罪。非法從事資金匯兌活動，嚴重破壞經濟金融安全和外匯管理秩序，更可能成為犯罪分子轉移隱匿贓款、逃避查凍追繳的非法資金的通道。個人通過此類非法網路換匯平台進行本外幣匯兌的行為涉嫌違法，需承擔相應法律責任。