國民黨主席朱立倫今天宣布副主席之一是嘉義市長黃敏惠，黃敏惠受訪表示，這是承擔，在最艱困的時候承擔起責任，她將在地持續深耕，並反映基層地方民意，讓黨能夠接地氣，能夠符合人民的期待。

黃敏惠表示，我們期待台灣能更堅固，大家要更團結，她會協助朱主席團結全黨及全民的力量，鞏固台灣。

對於明年地方選舉，黃敏惠表示，國民黨正處於資源及人才缺乏的最艱難時期，明年選舉是很艱困的選戰，對政黨是大考驗，但還是要用努力的作為來爭取大家的認同。

國民黨積極推動年底的公投，黃敏惠表示，會協助黨中央推動黨的政策，公投的目的是要民意，主權在民，希望人民踴躍出來投票，讓世界看到台灣真正的民主。

黃敏惠曾於2008年擔任國民黨副主席，是當時6位副手的唯一女性，2009年成功連任嘉義市長，被藍軍視為強而有力的女戰將，對外界屢以「回鍋」形容，黃敏惠強調不是回鍋，是「承擔責任」。