國家發展委員會主任委員龔明鑫10月率領我國跨部會政府官員、研究機構、公協會及產業代表組成中東歐經貿考察團，財政部由阮政務次長清華率合作合庫雷董事長仲達、中國輸出入銀行總經理戴燈山及財政部國際財政司同仁参與。

阮清華與斯洛伐克財政部就雙方稅務關務合作、政府財政政策及相關財政措施進行洽談。於捷克拜會財政部及國家銀行，雙方同意強化雙邊稅務合作，落實國際租稅標準，進一步推展雙邊財政合作與互訪交流；捷方歡迎並將協助我國銀行赴捷克設立代表人辦事處，建立兩國商業金融交流聯繫橋樑，深化臺捷雙邊友好合作關係，強化歐洲市場布局。

考察團抵立陶宛，阮清華與立國財政部洽商，雙方同意推動稅務合作，消除雙邊經貿投資往來租稅障礙；此外，財政部並協助輸銀與立陶宛融資機構INVEGA簽署備忘錄，同意研議推動轉融資合作，協助拓展雙方商機，加強台灣與立陶宛產業鏈連結。

財政部表示，此次考察團成果豐碩，財政部將持續積極推動我國與中東歐國家稅務、財政及金融合作，拓展雙方企業合作商機，營造友善投資貿易之合宜租稅環境，深化雙邊友好合作關係。