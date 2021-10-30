據日本《讀賣新聞》30日報導，日本兵庫縣三田市29日證實，1名50多歲的男子在春天時先後接種兩劑新冠肺炎疫苗，隨後於10月又再度接種第三劑與第四劑疫苗，而理由居然只是忘記自己已經打過。

報導指出，這名健忘的男子在療養院工作。由於身處高風險工作場所，以優先身分於4月22日與5月17完整接種兩劑疫苗；隨後該男又拿著家裡的接種通知，先後於10月5日與26日到醫院接種兩劑疫苗。離譜的是他還在填寫表格時寫下「首次接種」。

直到5月27日，三田市正登入醫護人員與職業預防接種的數據時，才發現這名男子重複施打4劑疫苗。所幸，這名男子目前還沒出現任何不適的症狀。

三田市政府表示，在寄發接種通知書時，附有宣導文宣呼籲已接種疫苗的人，千萬別再拿通知書去醫院重複接種；孰料這名男性淡定的說，「我忘記自己已經打過疫苗」。

迄今日本完成兩劑疫苗施打的國民，已達70.1%(約8879.79萬人)；完成單劑疫苗施打的人口則有9718.12萬人，占總人口的76.7%。日本政府強調，11月會為所有登記有意願的民眾完成施打第二劑疫苗。預計12月開始，追加接種第3劑疫苗，首波施打對象將以醫護人員為主。