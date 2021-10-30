詐騙新手法！台灣走向國際化時代，許多民眾不斷精進自身外文能力，但竟有不肖人士看準網路學外語的商機，假藉線上補習進而行騙，高雄36歲張姓女子從網路上報名英語會話課程，對方卻要求須先付3000元遊戲點數作為訂金，再匯款5萬元補習費，超商店員察覺有異報警處理，張女才免於受騙。

高市警苓雅分局凱旋路派出所29日晚間8時30分接獲超商通報，稱張女要以儲值遊戲點數繳納補習費訂金，店員察覺有異狀，因此通報警方尋求協助，警方到場後，張女仍不相信自己受騙，警方以165反詐騙平台過濾歹徒撥打給她的4支電話號碼，發現均為「已通報詐騙的號碼」，張女才驚覺自己遇上詐騙集團。

經警方調查，張女目前無業，近期點擊網路上某英文會話學習的連結並填寫個人資料報名後，就隨即有自稱補習班客服的人員以4個不同手機門號向張女聯絡，並要求張女須先以遊戲點數儲值訂金3000元，再匯款5萬元補習費，才能成功報名、開始授課。

張女發現自己受騙後向警方表示，因為想要強化自身外語能力並提升找工作的機會，才上網報名英語會話課程，原先要繳給補習班的5萬3000元積蓄，是自己辛辛苦苦領取每個月低收入戶補助，日積月累的存款，幸虧超商人員及警方及時勸阻，才讓她保住僅存的積蓄。