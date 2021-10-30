因節目《大學生了沒》出道的女星何美（本名：何淑美）外型甜美、個性活潑開朗，受到許多粉絲喜愛，昨(29日)她卻自曝遇到人生「最委屈的時刻」，透露上網查了一家宣稱可以拍照的咖啡廳，沒想到點完咖啡想拍照卻被阻止，還被當眾驅離請出店門，讓何美氣到發抖，哭著離開，至今仍不知道自己哪裡有錯，也沒公開店家名稱。

何美從小在花蓮長大，因五官輪廓深又愛唱歌，被封為「花蓮小阿妹」，近年她曾演出電視劇《姊的時代》、及主持節目《愛玩客》，還因參加外景節目和關島的外籍跳傘教練Cody相識熱戀，男方更在疫情爆發前追愛到台灣跟何美一起住。今年8月何美發文透露Cody因工作問題臨時要回美國，離台前做過PCR檢查，結果呈陰性，未料到美國後出現發燒、咳嗽等症狀，確診罹患新冠肺炎。

何美發文透露被咖啡店趕出門。（圖／翻攝自homei0416 IG）

何美當時表示，依照Cody在台工作居留證時限的規定，8月初離開台灣的Cody必須在10月初回台，否則可能無法入境台灣，而觀察Cody的IG，近日已開始曬在台灣餐廳、廟宇打卡的照片，昨天還貼出拍台灣外送員騎車的照片，應是已經平安回台。

昨何美在IG限時動態發文，透露找了間可以拍照的咖啡廳，卻遭老闆當面請離開，「我解釋我們不是商業攝影，老闆說沒辦法相信我，說我的衣服或鞋子有可能是業配」，就算何美發誓再三保證也沒用，老闆更指他們店的風格只能「單純喝咖啡」，令何美委屈痛哭：「因為我不知道我哪裡做錯了，如果不歡迎拍照，請你把規則改掉，不要在我事先打電話想預約詢問是否可以拍照的時候答應，然後我花半天打扮開心搭車去，結果被趕出去，超不療癒的」。

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