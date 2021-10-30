台中市為照顧有需求者積極成立社區型食物銀行，目前16間聯盟店持續運行中。由台中市基督教豐盛協會承接的台中市愛心食物銀行第13號聯盟店，30日舉辦感恩節慶祝活動，邀請社區照顧關懷據點長輩製作愛心餅乾，凝聚社區與受助對象的心；社會局長彭懷真說，今年底預計成立第17間提供米、麵、罐頭等民生需求物資。

彭懷真指出，台中市積極推廣社區型食物行，自104年與民間單位公私協力至今，現正與16間食物銀行聯盟店合作運行中，今年底預計成立第17間聯盟店，另有3家實體分店、34處發放站。愛心食物銀行為救急性質，如民眾因疫情影響需要食物物資，可至居住地區公所社會課申請食物銀行食物包。

食物銀行每月固定發放物資，援助弱勢家庭短期日常生活所需，配合各自特色加碼不同物資，促進食物銀行與當地社區融合。(台中市政府提供)

彭懷真說，許多民間單位與社會局食物銀行聯盟合作，長期投入物資發放行列，照顧台中市有需要的民眾。此次特別感謝立委張廖萬堅、市議員林祈烽及松泰企業社捐贈白米，民間力量無限大，感恩每位付出的善心人士，和有需求的家庭同享物資和愛。

社會局強調，食物銀行每月固定發放物資，援助弱勢家庭短期日常生活所需，聯盟店也會依照區域特性，於彈性時段發放物資，除一般性物資外，配合各自特色加碼不同物資，促進食物銀行與當地社區融合。