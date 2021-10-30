高雄市鹽埕區城中城大樓大火罹難者的後事，高雄市政府全力協助，也關懷陪伴家屬。高雄市長陳其邁30日至高雄市政府社會局三民社福中心慰問黃姓罹難者的女兒，讓黃女士相當感動。陳其邁並重申對這次災害事件的反省。

黃女士近期處理父親罹難後的相關登記及社會保險申請事宜，她感謝市府團隊體諒家屬處理相關事宜的繁瑣及辛勞，除了社工一對一的個別服務，也協調相關單位提供單一窗口，省去家屬奔波之苦，也針對家屬個別的問題解惑。

黃女士說，這場災害來的太快，父親罹難的消息讓家人措手不及，感謝市府團隊從事發到現在一直的陪伴和支持，才能讓我在悲傷情緒中慢慢恢復。也感謝陳市長多次慰問及關心，讓我和我的家人都感到被重視。

社會局表示，陳其邁不只關心黃女士辦理父親身後相關事宜的進度，也重申對這次災害事件的反省及精進，針對市內的老舊建築積極清查及因應，這陣子市府十分重視河濱商城社區的狀況，相關單位動員，並請專業技師辦理建物結構鑑定，確認整體建物耐震不足，即下令住民遷出、限期拆除、依法辦理都市計畫變更等事宜，以保障市民的居住及財產安全。