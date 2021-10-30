LOGO LEBRON 💰 pic.twitter.com/qZTRtSIMsB — Bleacher Report (@BleacherReport) October 30 2021

先前因為右腳踝痠痛缺席兩場的「小皇帝」詹姆斯，30日宣告傷癒復出就拿26分、3籃板、8助攻、3抄截與1火鍋的全能表現，更在第3節在中圈附近投進毫不講理的「Logo Shot」，帶領湖人終場113比101力退他的老東家騎士，湖人勝率重回5成。

傷癒復出的詹姆斯，上半場就拿15分、2助攻與3抄截，表現宛如沒有受傷一樣，也幫湖人打完上半場，跟騎士打成54比54平手，但從第3節尾聲到第4節前段，湖人打出瘋狂的14比0猛攻，也讓湖人從9分落後變成5分超前騎士。

不過騎士回應6比0攻勢重新領先湖人1分，此時安森尼投進個人第4顆三分球，搭配布雷德利也投進三分球，再次帶動湖人打出10比0小高潮，打到最後2分14秒，詹姆斯強行切入放進兩分，擴大湖人領先到12分，也讓騎士提前放棄。

湖人除了詹姆斯全能演出，安森尼也替補投進6顆三分球，貢獻全隊次高24分，韋斯布魯克19分、6籃板及5助攻，安東尼戴維斯15分、9籃板與3火鍋；騎士以今年選秀探花莫布利23分最高，加蘭與盧比歐各有18分進帳，馬爾卡寧17分。