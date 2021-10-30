以天地為舞台，金色稻浪為背景，相隔3年，雲門舞集再度重返池上秋收藝術節，與歌手9m88同台演出作品《十三聲》，呈現台北艋舺地區的民間景像，打破現代舞與流行歌手之間的界限，今日下午登場，藝術總監鄭宗龍表示：「我喜歡這種沒有界限的感覺。」

《十三聲》以鄭宗龍的故鄉艋舺為創作靈感，在劇院演出的版本，有五光十射的燈光，舞者身上的舞衣，也由黑色變化成多彩的螢光色，但到了池上舞台，這些界限也消失了。

鄭宗龍表示，天色的變化、遠方的山景，甚至是飛行的燕子，都是絕佳的布景，「這個比設計好的視覺影像，還要自然，而且和舞作之間一點都沒有違和感。」

在《十三聲》裡，舞者不只要跳舞，還要唱歌與念咒，鄭宗龍表示，金曲獎製作人陳鎮川提議，希望能在舞作裡加入歌手演唱，增添更多可能性，「因此，這次舞作裡的演唱段落，如〈滿州小調〉、〈牛母伴〉等，就由9m88來唱。」原來的念咒段落，則同樣由雲門舞者擔任。

池上鄉文化藝術協會理事長梁正賢表示，今年原本5月底舉辦的池上春耕，因疫情而不得不停辦，「今年可以再看到秋收藝術節的表演，真的很感動，因為等了很久，我每天都在關注天氣變化，深怕不能辦，但總算完成了。」

自2020年疫情爆發以來，影響百工百業，在池上的店家也不例外，台灣好基金會董事長柯文昌表示，今年重返池上，看見店家艱辛地維持著，還有外地移入的活水，他表示，希望大家多多關懷台灣鄉鎮、到池上旅遊。