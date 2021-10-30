中國鋼琴家李雲迪涉在北京性交易被拘，有消息傳出，李雲迪將很快離開大陸。廣州電視台總導演何金德近日在社交平台放上李雲迪往年現場演奏影片，他並留言說：李雲迪母親說，李雲迪將會離開這裡。「這塊大陸至少短期內很難再響起他的現場音樂會」。

年過八十的著名鋼琴家劉詩昆前日出席公開活動時為李雲迪求情：「他很年輕，應該給他更多的機會，讓他以後再走上一個更正確的路。」

有網友表示，李雲迪已取得香港居留權，相信他獲釋後會很快離開大陸。李雲迪現在想要再在中國發展應該是很困難的。「離開會是一個好的，甚至可以說是為數不多的選擇。」

「李雲迪在鋼琴上還是很有才能的，所以出了這件事情我也覺得很意外，很遺憾。他很年輕，應該給他更多的機會，讓他以後再走上一個更正的路。」著名鋼琴家劉詩昆前晚在出席一活動時對李雲迪事件發表了自己的看法。

他還說：「我感到痛心，不希望這樣的事情發生在他身上。既然事情已經發生了，我覺得我們社會應該給他一個機會，讓他振作起來，好好地彈琴，為社會及公眾服務。他畢竟很年輕，他還有很多路要走，不要把他一棍子打死。」