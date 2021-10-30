黃秋生指台劇《斯卡羅》中「旁邊所有人的演技都比男女主角好10倍，導演是故意的吧？」引發議論，「卡神」楊蕙如昨晚也在臉書發文，表示《斯卡羅》讓她「浪費了人生中的12個小時」。

黃健瑋今（30日）中午出席新劇《茶金》記者會，被問當初他有演出的《斯卡羅》遭批評，他大器說：「秋生哥是很專業的演員，對其它戲劇當然可以有看法，我覺得…尊重。」至於對「卡神」說法，黃健瑋表示：「辛苦她了，我覺得遺憾。」

黃健瑋進一步表示，「有評論是好事，我們可能做得不完美，不符合一些人的想像，可是那時候付出的心力很清晰的被記錄下來，大家進來看歷史真相是怎樣，好看不好看，都可以被討論，可能是這部戲最重要的價值，它打開了一個空間。」

對於黃秋生指《斯卡羅》中，旁邊演員演得比主角好，黃健瑋回應：「我覺得我盡力了，老實說回頭再檢查，還有可以更加強、更努力的地方，《茶金》我看得時候我很驕傲參與這過程，《斯卡羅》我沒辜負角色的重要性和份量 以及幫助故事的進行。」