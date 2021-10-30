民進黨前主席施明德為了能看完整國家檔案，槓上國家檔案管理局，施明德今宣戰，「今天，我又要孤軍奮戰，這一次，我只有一個要求：看到「完整不遮掩」的國家檔案。同樣的，這一次我也會堅持到底」。

施明德今在臉書指出，當年，他在監獄裡以絕食為手段孤軍奮戰，「我堅持到底了」。那時他要求釋放美麗島其他政治犯，「他們當年都一一出獄了」；他也要求，尊重在野團體的合法權益與地位，因此1986年秋天黨外宣布成立「民主進步黨」。

他說，那時還要求解除戒嚴，所以1987年夏天國民黨宣布解除戒嚴；他拒絕減刑、假釋，迫使李登輝宣布「美麗島事件判決無效」，讓每一個美麗島政治犯被褫奪的公權力恢復，得以參加選舉。

他說，今天，為了看到「完整不遮掩」的國家檔案，「我也會孤軍奮戰、堅持到底。」

施明德今也在臉書公布1985年（檔號0069＝00H00-1537＝34＝33＝026）《施明德絕食聲明》原件， 內容提到為了表示對恐怖政策的誓死反對，為了祈求國族的祥和，決定自4月1日起，無限期絕食，向朝野人士做悲慟的死諫。

內容還提到，在絕食展開之時，謹向國人及世人提出三點呼籲：第一、我懇求國內外從事人權及民主運動的人士，務必冷靜，絕不可因「劉宜良命案」而採取以暴抗暴的行動。我們的國家是禁不起劇烈的衝擊的。我們仍然應該繼續以非暴力的方式，促進台灣的人權與民主。

第二、我盼望執政當局徹底放棄恐怖政策，並停止一切鎮壓、報復反對者的行為，以促成國家真正的團結與祥和。

第三、我以最無奈的心情，懇請雷根總統及全世界的人權機構，關切台灣當局的恐怖政策。

此外，他也公布（檔號0069＝00H00-1537＝34＝33＝026）《致蔣經國總統的信》，內容指出，唯本人深信：要求國家的團結，必須先行伸張國家的正義。本人乃不得不於此時此地以最誠懇的心志，向總統先生表達兩點爭議。

第一、特赦「高雄事件」（本人不包括在內）及近年來在國內外反對政府的人與事，以促成國家真正的團結與祥和。第二、依據憲法使民主政治正常化、制度化，並尊重在野團體的合法權益與地位。

還提到，倘若總統先生能夠採取上述睿智的法律行動，本人確信海內外在野團體必會遵循下列的原則，共同為國事戳力；第一、承認現行的憲政體系。第二、維護國家元首的尊嚴。第三、支持反共國策。第四、堅守以非暴力的方式，促進台灣的人權與民主化。