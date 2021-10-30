為振興國內觀光旅遊，交通部配合五倍券加碼將抽出多達240萬份國旅券，將於11月01日起開放消費抵用，不少人出遊都是租借車，但出遊最怕意外發生，產險業者提醒行前別忘投保相關保險讓行程更有保障。

新安東京海上產險副總經理兼發言人呂文泉表示，依內政部警政署統計資料，每年交通事故自9月開始攀升，主要高峰落在第四季，尤其今年多了振興五倍券及各式加碼券，預期全台各地觀光風景區及旅遊勝地將車多擁擠，旅程中易因不熟悉路況發生意外，若又駕駛他人車輛，更可能因不熟悉他人車況，較易發生交通意外事故，建議行前應投保「短期租借車險」或「共享汽車加碼險」，以分散風險，降低可能遭求償的經濟壓力。

呂文泉說，租來的汽車不見得有車體險，即便有投保車體險通常還是需要負擔部分賠償，若民眾向「一般車行」租車行前有保「短期租借車險」，當租來的車體受損，最高享有20萬元保障，不但不用負擔自負額，甚至若對方車輛受損，最高也有50萬元保障，同時若對方人員受傷也能獲得賠償。

至於民租用共享汽車雖強調用戶支付的租車費用已涵蓋相關車險保障，新安東京海上產險表示，當車輛受損送修、失竊等事故發生後，用戶才會發現原來還要賠償動輒數萬元的部分損失及營業損失，其實在租用共享汽車行前只要多一個動作加保「共享汽車加碼險」，就可將以上可能的風險移轉給保險公司來承擔，讓行程更心安，也更有保障。

因此，不管是跟親朋好友借車、或向車行租車，還是租用共享汽車，新安東京海上產險表示，在用車前1小時，利用手機至「吉時保線上投保平台投保「短期租借車險」或「共享汽車加碼險」，30秒快速試算，平均5分鐘就可完成投保，保障隨即可生效，即可用少少保費讓租車旅程有較完整的保障。