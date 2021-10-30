新北市土城區亞洲路因鄰近土城工業區，又是往返土城、樹林、台65線上下匝道的要道，過往常會嚴重塞車。為了改善交通壅塞問題，新北市新工處決議將亞洲路拓寬一個車道，並一併增設人行道，將城林路及員安路的人空間串聯，亞洲路也在今日下午2時正式通車。（蔡雯如攝）

土城區亞洲路因鄰近土城工業區，又是往返土城、樹林、台65線上下匝道的要道，過往常會嚴重塞車。為了改善交通壅塞問題，新北市新工處決議將亞洲路拓寬一個車道，並一併增設人行道，將城林路及員安路的人空間串聯，亞洲路也在今日下午2時正式通車。

亞洲路過往只有2線車道，沒有足夠空間容納工業區車流量，且台65匝道設置後，許多車輛都會行駛亞洲路上快速道路或右轉城林路往土城市區，因此一遇尖峰上下班時段就會塞車。新工處利用自籌款、營建署補助，花費總經費約1億4800多萬元進行拓寬工程，去年12月動工改善，利用大安圳加蓋方式沿著亞洲路拓寬一右轉車道。

由於亞洲路過往並無人行道，行人安全危及，這次工程也新設人行道、機車彎190格、景觀護欄和綠帶，將城林路及員安路的人行空間串聯。新工處表示，拓寬工程是在大安圳溝渠上建造排水箱涵，在防汛期前施作完成排水箱涵並通水，讓大安圳在汛期間排水渠道順暢，而箱涵施作也採用預鑄頂版及滑動鋼模工法，利用夜間施工，讓亞洲路交通不受影響。

新北市長侯友宜表示，亞洲路拓寬工程對當地居民非常重要，因為這條路從一路貫穿至台65線匝道，也是許多人的上下班路線，如今道路順利拓寬，北上變成3個車道，兩邊有人行安全步道和景觀綠廊帶，讓這一條路變得更安全，交維計畫期間沒有帶來更多的交通黑暗期，未來新北市會做土城工業區一帶路網的整體規畫和調整，希望讓土城、樹林交通更順暢。

市議員江怡臻表示，市府目前規畫亞洲路3車道會分為左轉、直走以及右轉，增加轉向燈號紓解車流，更協調各路口號誌連鎖同亮，希望能減少紅燈停等次數及延滯時間，但也盼市府通車後，須繼續實際觀察車流量，依情況進行交通微調，讓整體行車動線更加順暢。