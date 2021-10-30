南投縣統計截至10月29日全縣完成第1劑接種率為69.3％，縣府發現縣內仍有許多18至64歲青壯年族群尚在平台排隊等候疫苗預約接種通知，因此積極爭取中央配賦疫苗量到位，將提供多元接種預約服務，凡年滿18歲以上尚未接種第1劑疫苗民眾，可直接到縣內CODID-19疫苗合約院所，包括醫院、診所、公會、衛生所等85家進行網站或電話預約，依各單位排定時程前往接種。

吳美玲指出，截至10月29日止，南投縣全縣完成第1劑接種率為69.3％，其中65-74歲第1劑接種率83.1％，50-64歲第1劑接種率74.4％，校園BNT第1劑接種率也達96％。該局統計發現縣內仍有許多18至64歲青壯年族群尚在平台排隊等候疫苗預約接種通知，因此積極爭取中央配賦疫苗量到位，將於於11月1日到11月3日提供縣內民眾直接到合約院所接種的機會，以達成擴大社區的疫情防護力目標。

南投縣針對65歲以上於7月16日至7月23日完成莫德納疫苗第1劑接種的民眾接種第二劑，縣府自10月29日起至11月1日期間在南投、埔里、草屯及竹山等4大接種站及13鄉鎮市衛生所積極展開造冊接種。（南投縣政府提供／馮惠宜台中傳真）

另針對為縣內65歲以上於7月16日至7月23日完成莫德納疫苗第1劑接種的民眾接種第二劑，縣府自10月29日起至11月1日期間在南投、埔里、草屯及竹山等4大接種站及13鄉鎮市衛生所積極展開施打，造冊接種人數計1萬8556人。

縣長林明溱也極力呼籲尚未接種第一劑疫苗的民眾，儘速在秋冬季節來臨前完成新冠疫苗接種，增加自身的免疫保護力。吳美玲也表示，該局也結合縣內醫院、診所、衛生所等醫療資源，推出各項多元接種服務措施如「合約院所定點接種服務」、「社區外展式服務」，「企業貼心接種服務」等，讓民眾可以有更多方便預約接種的方式、預約成功隨到隨接種。

其中部立南投醫院、部立草屯療養院、台中榮民醫院埔里分院均可利用網站進行預約，85家診所、公會、衛生所等則可利用電話預約方式，依排定時間前往接種。另12歲至17歲青少年已安排校園集中接種，如有未於校園完成接種者，也可利用此次多元接種服務方案預約接種BNT疫苗。