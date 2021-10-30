炎亞綸玩天旋地轉差點「軟腳」。（中視提供）

峮峮(左起)、許孟哲、孫協志、炎亞綸、「豆花妹」蔡黃汝一起闖關玩遊戲。（中視提供）

新科金鐘主持人炎亞綸首登中視《飢餓遊戲》，鮮少上外景節目的他第一關的任務卻只有巡邏，竟自告奮勇要玩遊戲，果然一關下來，讓炎亞綸吃足苦頭，來來回回跑遍整個深坑老街，讓他累爆，一度喘到差點說不出話來，旁人都怕他真的暈倒，而炎亞綸還開玩笑問：「我現在嘴唇有發白嗎？」

雖然是偶像出身，但炎亞綸玩起天旋地轉遊戲完全沒有包袱，只見他連轉好幾圈，一往前差點就「軟腳」，炎亞綸越跑越偏，最後甚至衝向工作人員，讓他崩潰直喊：「等一下，我為什麼會繞一圈！」滑稽模樣讓眾人笑倒在地，連許孟哲都忍不住調侃：「你剛剛有東西忘了拿是不是？」

節目這次設計客製化主題「尋找失落炎族」大賽，將炎亞綸設定成「炎族小王子」，一整天下來，必須從線索中找到隊友。這場超燒腦的心機賽制，也令炎亞綸十分頭痛，他自爆：「我腦波超弱，只要sales 跟我說這是最後一件我就買了。」

王仁甫一聽到腦筋動很快：「那我是炎族的最後一個。」為了贏，每個人想盡辦法要拉攏他，除了玩遊戲，還要鬥智比演技，也讓第一次來節目的炎亞綸越玩越厭世，甚至一度想放棄：「可以幫我叫車（回家）嗎？」以上內容於本周日(10／31)晚8點在中視播出，隔周六晚8點在中天娛樂台也有播出。