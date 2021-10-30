基隆捷運引發交通部長王國材、基隆市長林右昌與台北市長柯文哲隔空駁火，前交通部長陳建宇近日也參戰，不僅點出基捷的5大難題，也嗆該議題「歹戲拖棚」，讓台鐵和基捷兩敗俱傷。基隆市長林右昌透過發言人沈詠珮轉述，該題已在市議會完整論述，因此不再個別回應。

林右昌日前在市議會施政總報告時指出，基隆捷運建設討論許久，現行的綜合規畫已在去年的「4長會議」，和北北基3市的副市長協調過，沒有太大問題，決定從輕運量升級為中運量系統，未來會分兩階段進行，分別為南港到八堵和八堵到基隆，中央也會全額支持所有經費。