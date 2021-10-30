為喚起全民對海洋廢棄物問題的重視，新北市環保局今（30）日在萬里區翡翠灣海水浴場舉辦「110年度新北市秋季聯合淨灘」活動，號召近300名人員，一個半小時就清出500公斤垃圾及100公斤資源回收物。

今天活動邀集萬里區公所及在地里民、汐止區禮門里、交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處、海巡署第二岸巡隊及台灣環保協會等共襄盛舉，一起挽起衣袖清理海洋廢棄物，共同為地球盡一份力。

新北市環保局舉辦淨灘活動共號召300人清理海灘廢棄物。（新北市環保局提供）

特別的是，近期因受新冠肺炎疫情影響，沙灘上竟然也出現不少丟棄的口罩，不僅易造成民眾恐慌，更可能讓海洋生物因誤食，或被口罩繩纏繞而導致死亡，呼籲民眾廢棄口罩千萬不要隨意亂丟，務必確實丟進垃圾桶。

新北市環保局今在萬里區翡翠灣海水浴場舉辦淨灘活動。（新北市環保局提供）

新北市環保局長程大維表示，全球正面臨最嚴重且範圍最廣的海洋廢棄物汙染問題，每年有800萬公噸塑膠垃圾進入海洋，足以堆滿全世界的每一吋海岸線，雖然每年各地都會舉辦多場淨灘活動，但海洋廢棄物依舊不停被打上岸，淨灘雖然可以避免海灘廢棄物流入海洋，但效果還是很有限，並非解決海洋廢棄物的根本方式，當務之急還是由源頭減廢做起，在日常生活中即可以減少使用一次性塑膠製品。

新北市環保局今在萬里區翡翠灣海水浴場舉辦淨灘活動。（新北市環保局提供）

環保局祕書徐維遠說明，本次淨灘總計清出500公斤垃圾及100公斤資源回收物，除了常見的海洋廢棄物，沙灘中也出現直徑或長度少於5毫米的「塑膠微粒」，因為體積小，清除的困難度也增加許多，也呼籲大家從自帶環保用具、減少使用一次性塑膠製品開始，每人一個小動作的改變，累積起來對守護地球一定可產生巨大的改變。

環保局表示，新北市的海岸線長度總共有145公里，除了各管理單位定期維護海岸環境之外，環保局也結合民間企業，在每年的春秋兩季聯合舉辦大型的淨灘活動；另環保局為方便民眾加入淨灘，也與臨海的店家合作，在去年9月推出全國首創「想淨就淨」淨灘合作社，民眾只要到掛有「淨灘合作社」浮球的沿海店家填寫工具借用表，結束後再將所清除的垃圾交給店家。