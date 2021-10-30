科技不斷進化，AI產業日新月異，不少工作開始被機器人取代，「yes123求職網」公布一項調查指出，預估10年後會有25％的工作機會消失，其中客服人員將消失引起民眾討論，不少人表示，現在有許多地方開始用AI客服，但每次用到最後都會超生氣，常常答非所問，感覺客服還是先不要被取代吧！

「yes123求職網」昨公布「疫情年企業接班與轉型計畫調查」，預估在10年後，因為AI系統（人工智慧系統）的發展，約有24.8％的工作機會消失不見，也就是有四分之一的人力恐會被取代。針對這樣的趨勢，將近87％的勞工擔心在退休前，自己的工作會被人工智慧取代。

該調查預估10年後可能消失的「勞力型」工作，前十名分別是產線作業員（50.6%）、售票員（49.4%）、加油站人員（47.9%）、量販店與超商店員（33.1%）、客服人員（31.6%）、飯店櫃檯人員（30.6%）、餐廳服務生（28.9%）、清潔工（28%）、保全人員（26.4%）與門市銷售（25.5%）。

至於「勞心型」工作消失率最高的前十名則是銀行櫃檯行員（34.9%）、翻譯人員（33.9%）、記者（31.4%）、金融交易員（30.2%）、產線工程師（25.7%）、金融分析師（20.4%）、秘書（19.4%）、保險業務員（16.7%）、金融授信人員（15.5%）與會計師（14.6%）。

不少網友看了直呼，「客服都換成AI，我會大暴怒」、「客服還是要真人吧？每次打電話發現是AI客服，對話常常都覺得很瞎」、「奧客太多，AI客服恐無法應付」、「叫AI來接客訴，這家公司想死？」、「客服也要AI化？」、「客服被取代？還是得看行業吧！」