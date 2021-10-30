勞動部近期預告修正「勞工保險職業災害保險實績費率實施辦法」，把原本70人以上才要納入的門檻、下修至50人以上，勞動部估計，會從現行的1萬2000餘家事業單位，增加至1萬8000多家，實績費率除了納入請領保險給付外，也納入職安衛執行成果，如果發生多起職災且職安衛成效不佳，最高可加收5成保費，如以明年上路的職災費率最高的0.86％試算，再加計上下班職災費率，最高可達1.36％。

依現行規定70人以上採用實績費率計算，明年共有1萬2803家納入，其中減收費率者達9738家，加收費率者計2232家中，最高加收原行業費率4成，如有某行業業者的職災費率就達1.16％。

勞動部勞動保險司科長林煥柏表示，因為《勞工職業災害保險及保護法》，將投保單位職業安全衛生辦理情形也納入實績費率，再加計原本就採認的保險給付，最高可加收5成、最少也可減收5成保費。

「勞工保險職業災害保險實績費率實施辦法」草案也提及，雖然明年5月1日勞工職業災害保險及保護法就上路，但明年投保單位的實績費率，仍以勞工保險保險人通知明年度勞工保險職業災害保險實績費率為準。