先前謠傳林書豪29日晚間即將抵達大陸CBA諸暨封閉賽區，如今終於有明確證據了！因為豪哥的北京首鋼隊友翟曉川30日在微博公布一張全隊合照，豪哥已在照片當中，翟曉川也寫上，「豪哥這回不用P了，期待你回到球場，我們一起為北京和首鋼贏下更多比賽，加油！」

不過就算林書豪已經跟北京首鋼會合，可是目前短期之內，起碼在第1階段剩餘7場賽事都不會上場，可能要等第2階段才有機會，畢竟他先前接受長時間的隔離與治療，整個身體恐怕還沒恢復到應有狀態，北京首鋼當然不想那麼冒險。

林書豪雖在今年8月初就飛到大陸上海，準備接受隔離且跟北京首鋼會合，沒料到他竟然傳出感染新冠肺炎消息，好不容易經過1個月治療痊癒過後，他又接著待在上海接受隔離，直到昨天才好不容易從上海飛往諸暨，順利跟北京隊友重聚。

以目前北京首鋼在新球季第1階段拿到5勝1敗、並列第4戰績來看，應該暫時還不需要林書豪及早歸隊上場，第1階段將於11月14日結束，第2階段則要等到今年耶誕節才打，以目前豪哥需要時間調整的情況來看，第2階段再上場較為合理。