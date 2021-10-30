台視、三立新八點檔《一個屋簷下》邀黃子佼演唱同名主題曲，並由知名音樂之作人蔣三省操刀，歌曲感動「綜藝教母」張小燕、亂彈阿翔、陳嘉樺、蕭煌奇、玖壹壹及Lulu黃路梓茵。

張小燕獻聲送上祝福：「我家的屋簷下有一個特別愛唱歌的人就是黃子佼，謝謝台視給他這個機會，唱《一個屋簷下》主題曲，希望大家都看來這齣好戲，也來聽聽他唱的主題曲。」

亂彈阿翔聽到黃子佼的歌聲，立刻被輕快的節奏吸引，隨著音樂打拍子，表示：「音樂很溫暖的包住佼哥的聲音」ELLA陳嘉樺也對充滿活力的曲風深深著迷，讚許黃子佼和蔣三省的合聲動聽，力推：「我真心覺得你們可以組一個少男團體。」

「金曲歌王」蕭煌奇也以專業角度分析：「讓人感覺暖暖的，充滿正能量的一首歌」天團玖壹壹聽完之後也感動表示：「很輕快、舒服，琅琅上口的一首歌。」Lulu 黃路梓茵認為由黃子佼來詮釋最適合不過，不只把歌曲的情緒完整表達，同時還包含故事性，她興奮說：「佼哥你要變成ost男神了嗎？」