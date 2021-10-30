遭虐死的20歲蔣男常透過臉書找家庭代工，最後發文停留10月28日下午5時左右。（摘自死者臉書）

嫌犯將蔣男凌虐致死後，塞在黑車轎車後車廂載往彰化。（民眾提供／王文吉台中傳真）

警方逮捕陳女等10名嫌犯，連夜偵訊後，依傷害致死罪嫌移送台中地檢署複訊。（民眾提供／王文吉台中傳真）

年僅20歲的蔣姓粗工疑因在外抱怨薪資太低，遭人力仲介公司陳姓老闆娘教唆兒子及員工等10名男女，持棍棒毆打致死。警方昨兵分多路在台中、彰化逮捕陳女等10名嫌犯，另有1人在逃。專案小組連夜偵訊後，今上午將10名嫌犯以傷害致死罪嫌移送台中地檢署複訊。

據了解，遭虐死的粗工蔣男是彰化人，從小父親早逝，母親改嫁，他高中畢業後，靠折紙蓮花，每朵賣20元賺生活費。臉書最後發文停留10月28日下午5時左右，當天晚上7點左右即在台中市北區的人力仲介公司遭輪番毆打，隨後被載到外埔區一處籃球場與鄉間繼續痛毆。

身世悲慘的蔣男常透過臉書發文找家庭代工、清潔工作或是粗工的訊息，也幾度表達對人生感到絕望，但沒多久又重新振作，繼續找工作，生活相當不容易。蔣男從彰化遠赴台中人力派遣公司，從事打石粗工，才上工第一天就遭恐怖老闆娘教唆狠虐致死。

涉案的盧姓、梁姓男子犯後良心不安，29日凌晨打110報警自首說「我們殺人了！」全案才曝光。台中市警察局、刑事警察大隊、大甲分局、第二分局、第三分局等組成專案小組，昨陸續帶回39歲陳姓老闆娘等10名涉案男女，另有20多歲楊男在逃。

據了解，陳姓老闆娘在偵訊時避重就輕，否認動手，辦稱僅口頭勸架，其餘涉案男女說詞反覆，警方連夜偵訊後，今上午將陳女等10人依傷害致死罪嫌移送台中地檢署複訊。