莫文蔚與言承旭相隔20年再續情緣，近日一同登上節目《披荊斬棘的哥哥》，「全能唱演家族誕生夜」巔峰之夜哥哥們上演高手過招看點不斷，而前來助陣的莫文蔚成為一大亮點，在節目上與言承旭深情牽手，現場觀眾尖叫聲不斷。這次莫文蔚作為壓軸幫唱嘉賓，與李銖銜、歐陽靖和言承旭一起合作歌曲〈如果沒有你〉，這首經典曲經過哥哥姐姐重新演繹後更具故事感。

莫文蔚助陣《披荊斬棘的哥哥》。（索尼音樂提供）

莫文蔚與言承旭20年前曾合作演出電視劇《烈愛傷痕》，兩人在劇中飾演一對苦命鴛鴦，20年後在《披荊斬棘的哥哥》的舞臺再續前緣。在莫文蔚剛跟哥哥們見面時，言承旭就開玩笑跟大家介紹說姐姐是他曾經的「愛人」，顯見兩人交情；由於李銖銜講英文、歐陽靖講粵語、言承旭講中文，莫文蔚在隊裡要不停地切換各種語言，互相溝通以呈現最好的舞臺效果。

莫文蔚助陣《披荊斬棘的哥哥》。（索尼音樂提供）

在《披荊斬棘的哥哥》的舞臺，莫文蔚認識了很多新生代的音樂人，特別是在舞臺創作中與李銖銜、歐陽靖的合作非常投契，還遇到昔日一起拍攝《古惑仔》的好友陳小春、謝天華、林曉峰，20多年後大伙兒再度相逢、共同錄製節目，哥哥姐姐都非常興奮，表演之餘更有聊不完的話題。