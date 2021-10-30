行政院農業委員會推動「傳統豬瘟哨兵豬清除計畫」，力拚2023年豬瘟拔針，苗栗縣動物保護防疫所全力配合推動，今年度已選取縣內8場養豬場作哨兵豬試驗，不過，除了哨兵豬之外，其它養豬場的豬隻仍必須正常施打相關疫苗。

苗栗縣動物保護防疫所表示，配合中央執行豬瘟清除政策，苗栗縣今年度目標為8場養豬場，目前已執行8場哨兵豬監測。

此外每年於養豬場採樣監測豬瘟抗體有36場，肉品市場採樣監測豬瘟抗體則有1350件，目前均無疫情發生，但是除了哨兵豬外，養豬場其他豬隻仍必須正常施打豬瘟疫苗及其他相關疫苗，維持豬隻正常免疫。

防疫所指出，苗栗縣目前有約170場養豬場，養量約5萬6000頭，期望養豬戶全力配合採樣工作，使哨兵豬計畫順利執行。

此外，相關單位會持續配合農委會清除計畫，並監控豬隻健康情形、輔導養豬場落實疫苗注射及做好生物安全防疫工作，逐步清除豬瘟，提升養豬產業價值。

縣長徐耀昌也表示，全體國人均應配合政府防疫整備工作，務求防患豬瘟疫病於未然。養豬產業是台灣不可或缺的重要資產，國人均應共同守護，抵制打擊防疫工作的惡意造謠行為，以確保台灣養豬產業的發展及國人享用國產安心豬肉的權益。