金曲歌后詹雅雯因公開罹患帕金森氏症的消息引起關注，她上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）主持公視《36題愛上你》聊到診斷出帕金森氏症的心情，鼓勵病友們：「你們一定要接受，而你會活得更好。」她也透露對於該如何走完人生最後一刻早已有了想法。

今年初被診斷出帕金森氏症，詹雅雯反倒在網路上更加活躍，並樂於與眾人溝通、對話，唐綺陽問她：「真的好像要奪走妳什麼的時候，妳的生命力就來了。」詹雅雯則認為：「病生這麼多了，我再不講的話，一猝死那怎麼辦？」

金曲台語歌后詹雅雯上《36題愛上你》 鼓勵病友們接受病情會活得更好。（公視提供）

炎亞綸也問詹雅雯，對網路上酸她「生病炒新聞」的質疑，詹雅雯反問：「出道30年，我為什麼要在這一年才炒新聞？」，也認為「如果你認為我（病情）是假的，我多麼希望是假的啊！謝謝你的祝福，你真是菩薩」，聽了她正向回應，讓炎亞綸都表示「老實說，真正生病的是丟出這個問題的人」。

金曲台語歌后詹雅雯（右2）上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒主持的《36題愛上你》。（公視提供）

詹雅雯還說「生病了，我還在家裡待著，那不是浪費生命嗎？」，她透露，先前因病在台大醫院住院期間，被醫護人員「我們不希望病人把自己當病人」的道理所點醒，所以用實際作為鼓勵所有病友「你們一定要接受，而你會活得更好」。

對生命的體悟更深，詹雅雯也對人生最後一刻如何走過已有想法，她說「我喜歡梔子花，其他什麼都不要」，認為不用辦告別式、不要有靈堂，只希望朋友們「去買一束梔子花，放在哪裡都好，我就覺得這芬芳的人生可以有一個很圓滿的結局」。

但唐綺陽一句鼓勵她的話「盡量活得比爸媽久」，卻也讓詹雅雯當場落淚，她泛紅眼眶說「這原本是我最大的問題，但這個癥結我也放下了，我一直在掙扎要活得比父母久，但後來發現人的因緣……我連這個都要放下」。以上感人的訪談將於明（10／31）晚9點在公視播出；YAHOO TV、中華電信MOD也將在10點跟播上架。