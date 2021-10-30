大陸互聯網與遊戲巨頭騰訊再傳重大收購動作，日本株式會社KADOKAWA（以下簡稱角川）10月29日晚間發布通知，宣布與騰訊控股建立商業合作聯盟。根據公告內容，騰訊將出資300億日圓（約合人民幣17.6億）收購其6.86％的股份，從而成為角川的第三大股東。

綜合陸媒30日報導，此次騰訊以每股6170日圓的價格向角川收購486萬股，這將會是騰訊目前為止在日本規模最大的一筆交易。這筆交易將會在2021年的11月15日到26日之間，透過騰訊在香港的全資子公司SixJoy進行。

角川表示，與騰訊的此次及合作將會著力於角川旗下動畫相關產業的注資，並將大力推動將旗下IP改編成遊戲的力度。

報導稱，角川是日本的著名出版業巨頭，與集英社、講談社、小學館並稱為日本四大出版社，在動畫，遊戲以及IP營運上有相當豐富的實力與影響力。

在出版方面，角川旗下的角川文庫有著「刀劍神域」、「魔法禁書目錄」、「從零開始的異世界生活」等在全球都擁有一定影響力的知名作品版權。而遊戲方面，角川不僅有著為數眾多的小說改編作品，更是開發「只狼」、「黑暗之魂」、「血源詛咒」等知名遊戲的開發商Fromsoftware的母公司。

報導指出，早在2010年，騰訊就聯合中南出版傳媒和角川聯合建立了廣州天聞角川動漫有限公司，天聞角川現已經成為大陸輕小說領域的核心企業之一，而此次投資或將在天聞角川的基礎上，進一步在大陸擴展角川IP的商業價值。