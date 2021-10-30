國民黨主席朱立倫今日宣布三位副主席，被問到是否曾經徵詢過前台北市長郝龍斌被拒絕，朱立倫表示「沒有這樣的情形」，黨內有很多優秀適合人才，現階段大家認為黃敏惠市長曾任副主席，黨務嫻熟也是優秀女性從政同志，夏立言在國際與兩岸工作受到肯定，可推動重返國際與兩岸關係的角色，而連勝文則是青年工作與黨務多有貢獻，大家一起努力，未來希望有更多同志為黨服務。

徵詢郝龍斌當副主席被拒絕？朱立倫：沒有這樣情形。（葉德正攝）