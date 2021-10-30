徵詢郝龍斌當副主席被打槍？朱立倫這麼說 13:552021/10/30 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨主席朱立倫。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席朱立倫今日宣布三位副主席，被問到是否曾經徵詢過前台北市長郝龍斌被拒絕，朱立倫表示「沒有這樣的情形」，黨內有很多優秀適合人才，現階段大家認為黃敏惠市長曾任副主席，黨務嫻熟也是優秀女性從政同志，夏立言在國際與兩岸工作受到肯定，可推動重返國際與兩岸關係的角色，而連勝文則是青年工作與黨務多有貢獻，大家一起努力，未來希望有更多同志為黨服務。 徵詢郝龍斌當副主席被拒絕？朱立倫：沒有這樣情形。（葉德正攝） 公投被指亂台灣 朱立倫：民進黨什麼都反對才是害台灣 朱立倫拋「四個捍衛」 侯友宜霸氣回：捍衛中華民國是唯一堅持 #副主席 #朱立倫 #徵詢 #郝龍斌 #國民黨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 向中共、民進黨喊話 朱立倫：堅定維護中華民國民主自由 10:532021/10/30 政治 4大公投牽涉民眾健康 朱立倫：民進黨沒有理由全面反對 13:152021/10/29 政治 缺席國民黨全代會引外界聯想 侯友宜回應了 11:502021/10/30 政治 再被問及核四議題 侯友宜：燃料棒已送回 現況是無法營運 13:352021/10/29 政治 台裔女吳弭 可望問鼎波士頓市長 04:102021/10/30 話題觀察 蘇貞昌點名朱立倫立場反覆 痛批重啟核四「根本騙人」 13:502021/10/29 政治 四大公投成藍綠對決 沈富雄提醒藍營一件事 00:052021/10/30 政治 20個常見NG裝修問題！你家也有嗎？ 09:002021/10/30 居家生活 中二補選 游盈隆認綠推林佳龍最好 04:102021/10/30 焦點要聞 「手機都到i13了 核四還沒法啟用」蔡英文喊：公投要投四個不同意 12:062021/10/30 政治 接任國民黨副主席 黃敏惠：要讓黨接地氣 符合人民期待 12:502021/10/30 政治 政治熱門新聞 林昶佐稱陳柏惟哭了 黃暐瀚揭一事恐傷及罷免案 - 政治 反制蔡英文開戰 趙少康夜宿凱道「超霸氣口號」曝光 - 政治 傳綠營啟動罷免戰劍指他和藍軍另一人 羅智強吐5字 - 政治 他批蔡英文親上陣造謠 這篇文竟讓藥師揪出「3大破綻」 - 政治 羅智強今晚起夜宿凱道49天 親曝首場神祕嘉賓竟是這位大咖 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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