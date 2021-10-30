新竹市新冠疫苗自3月22日起施打，累計至30日，第1劑疫苗涵蓋率已達84％，全國排名第2，僅次於嘉義市，因應第12期接種量大，並考量竹科從業人員多，市府近日在竹科活動中心再增設疫苗站，搭配原有「竹科疫苗站」，1天最大量可超過1500人接種疫苗。

市長林智堅表示，國內疫情嚴峻時，新竹市首創建立戶外大型無障礙環境疫苗站，兼顧防疫與疫苗施打效率，針對長輩接種疫苗，更3大貼心服務包含免費疫苗計程車接送、到宅施打等，降低長輩接種不便，今年7月即已達成65歲以上長輩覆蓋率達59.62％，當時排名本島第1名。

隨著施打年齡下降，考量民眾需彈性施打時間、地點等，新竹市5大醫院、基層診所加入接種疫苗行列，竹市總計有44處可接種疫苗，不分平日、假日都提供服務，更有體貼上班族的晚診服務。

在多元施打地點搭配下，竹市第1劑疫苗覆蓋率截至今天已達84％，超越台北市、僅次嘉義市，也超過中央70％目標。

市府指出，為因應第12期疫苗接種量比過去龐大，加上本期涵蓋多數上班族，預估接種量將大增，新竹市政府特別與中央共同合作，找來國軍新竹地區醫院進駐竹科，仿效「新竹市立體育館疫苗施打站」，在竹科活動中心增設疫苗施打站，讓民眾在室內環境接種疫苗。

衛生局表示，竹科有兩個疫苗接種處，原有竹科疫苗站（園區網球場）提供全天服務，包括上午8點到11點，下午2點到5點；國軍進駐的服務站（新竹市新安路2-1號）則提供上午時段（9點到12點）。

衛生局同時提醒，第12期第2階段疫苗已於10月28日開打預計至11月3日，請民眾攜帶健保卡、身分證並先完成疫苗接種同意書，於預約時間前往接種疫苗。