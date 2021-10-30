一名外籍機師在桃園家中猝死，掀起機師工會發起「黃飄帶行動」，除了哀悼該名機師，也要聲援被防疫規定搞到快精神分裂的機組員們。近兩年來，只要是會出國的航空從業人員，成了民眾唯恐避之不及的「瘟神」；事實上，他們所承受的壓力，遠比一般人來得沉重。疾管署透過官方粉專，分享華航777機隊總機師盧希文心路歷程，「其實，我們比大家更怕染疫啊！」

「長達一年半，我不是在隔離，就是在隔離的路上。」盧希文感嘆，他們應該是全台灣做COVID-19篩檢最密集的職業，每個月要篩4至7次。他不否認，的確有極少數害群之馬成為破口，讓「開飛機」這份職業，因升高社區染疫風險，成了眾人眼中的老鼠屎。

但絕大多數機師及空服員，都是戰戰兢兢地配合防疫，「指揮中心怎麼說，他們就怎麼做」。盧希文不諱言，每一趟長程航班結束，防疫旅館先隔離5天、再9天加強自主健康管理，看不見盡頭的「5+9」對身心相當煎熬。

長時間隔離造成許多機組員久久才能見家人一面，想看爸爸、媽媽怎麼辦？到防疫旅館樓下，隔著窗戶揮揮手，就是他們最大的安慰。

機師出勤必須全副武裝，事實上，他們也很怕執飛途中染上新冠肺炎。（翻攝疾病管制署-1922防疫達人臉書）

去年3月，盧希文負責首班往返上海的專機任務，與其他機組員接回滯留的台商和家眷。當時，這批機組員被視為英雄，不料沒幾個月，接連爆出機師、空姐確診，甚至傳染給家人、朋友，人人羨慕的航空業，頓時人人喊打。

盧希文說，機組員被當成異類，除了網路酸民言語霸凌，生病就醫也遭拒絕，身體不舒服只能自己找藥吃。機組員的小孩到了學校，同學明顯疏遠，連老師都要求PCR陰性才能去上課。

不少人因承受不了壓力，加上航班大砍、收入銳減，興起轉行念頭。機師工會強調，一直以來都有聽到機組員的擔憂，希望讓社會大眾知道他們目前所面臨的困境。

「我跟大家一樣，工作是為了養家，疫情讓大家很辛苦，而這份工作也確實讓我多承擔一份責任，我會提醒自己小心防疫，盡己力守護台灣」，盧希文說。