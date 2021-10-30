新北市長侯友宜30日因為市政行程沒參加國民黨全代會，國民黨主席朱立倫30日到新北黨部時表示，上周他有跟侯市長通過電話，侯市長很關心黨務發展。

侯友宜今天下午因要參加府中萬聖節活動，缺席全代會，朱立倫說，這個活動是在他擔任市長與侯友宜擔任副市長一起推動的重要活動，「我也很想參加」，可惜下午還要參加全代會。

朱立倫說，他當過市長很清楚行程規劃，侯市長透過直播視訊關心，他路上也有看到很多縣市首長透過網路參與。