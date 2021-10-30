侯友宜忙市政沒參加國民黨全代會 朱立倫：他很關心黨務 14:122021/10/30 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨朱立倫。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜30日因為市政行程沒參加國民黨全代會，國民黨主席朱立倫30日到新北黨部時表示，上周他有跟侯市長通過電話，侯市長很關心黨務發展。 侯友宜今天下午因要參加府中萬聖節活動，缺席全代會，朱立倫說，這個活動是在他擔任市長與侯友宜擔任副市長一起推動的重要活動，「我也很想參加」，可惜下午還要參加全代會。 朱立倫說，他當過市長很清楚行程規劃，侯市長透過直播視訊關心，他路上也有看到很多縣市首長透過網路參與。 蔡英文證實美軍在台協訓 馬英九：在台美軍是顧問非部隊 國民黨全代會登場 黃健庭黨務報告：對內改造體質、對外積極備戰 #國民黨 #朱立倫 #侯友宜 #全代會 #市政 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 向中共、民進黨喊話 朱立倫：堅定維護中華民國民主自由 10:532021/10/30 政治 綠營內鬨 鄭文婷宣布選基隆市長 04:102021/10/30 政治要聞 何博文逼侯友宜對共機擾台表態 藥師轟民進黨：別老是想打嘴砲 08:352021/10/30 政治 轟蓋基捷淪兩敗俱傷 前交長陳建宇：不如台鐵捷運化 11:482021/10/30 生活 核四燃料棒送回無法營運 侯籲中央正視核廢料 04:102021/10/30 焦點要聞 何博文認了「沒當過兵」 遭出征後今臉書長文揭原因 10:502021/10/30 政治 投資新趨勢系列講座 11月台北、桃園開講 04:102021/10/30 企業經營 游盈隆：民進黨已在跟傳統支持者對幹 04:102021/10/30 焦點要聞 江宏傑福原愛 為娃只聯絡不見面 04:102021/10/30 娛樂新聞 賴清德訪台東 揪企業認購2400箱釋迦 04:102021/10/30 地方新聞 台裔女吳弭 可望問鼎波士頓市長 04:102021/10/30 話題觀察 政治熱門新聞 林昶佐稱陳柏惟哭了 黃暐瀚揭一事恐傷及罷免案 - 政治 反制蔡英文開戰 趙少康夜宿凱道「超霸氣口號」曝光 - 政治 傳綠營啟動罷免戰劍指他和藍軍另一人 羅智強吐5字 - 政治 他批蔡英文親上陣造謠 這篇文竟讓藥師揪出「3大破綻」 - 政治 羅智強今晚起夜宿凱道49天 親曝首場神祕嘉賓竟是這位大咖 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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