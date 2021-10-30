財政部針對「虛擬貨幣課稅」議題表示，將依主管機關訂明虛擬貨幣屬性，並參酌外國立法例，審慎研議課稅規範，以利交易者依法報繳稅捐。

財政部周一(1日)將赴立法院財政委員會針對就「中央銀行數位貨幣(CBDC)整備狀況，以及如何因應加密貨幣跨入金融市場」專案報告。

首先，財政部表示，如果央行依法發行數位貨幣，屬於法償效力的國幣，其發行無涉課稅問題。

如果經主管機關核定具有證券性質的虛擬通貨(STO)其買賣應依規定課徵千分之1的證交稅，如果依《加值型及非加值型營業稅法》規定，免徵營業稅。營利事業所得稅則依據規定應該計入基本所得額課稅。

如果是非證券性質的虛擬貨幣，假使是屬於數位商品銷售或購買物品是屬於買賣貨物或勞務，屬於營業稅課稅範疇，應依法課徵營業稅；假使是屬於支付工具，則非屬營業稅範圍。

從事虛擬貨幣平台或者交易所的營業人收取手續費，屬於銷售勞務收取代價，應依法課徵營業稅。

至於所得稅的部分，如果營利事業出售或交換其購買或探採獲得的虛擬貨幣，以及從事虛擬貨幣平台交易所者，應依所得稅法減除相關成本，併計營利事業所得課徵營所稅。

個人非經常性買賣虛擬貨幣所得，屬所得稅法規定的財產交易所得，應依交易時的成交價減除原始取的成本及相關費用餘額為所得額，併入綜所稅課稅。

財政部表示，將依主管機關訂明虛擬貨幣屬性，參酌外國立法例，審慎研議課稅範圍，以利相關交易者依法報繳稅捐維護租稅公平。