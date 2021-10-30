國民黨全代會今天通過黨章修正案，在中常委總體席次員額不變的前提下，取消過去「指定中常委」區分為執政與非執政時期之別，藉此吸納更多專業領域人士參與中常會。另外，在中央委員弱勢保障名額類別，新增新住民，未來可進一步參選中央委員。

原國民黨黨章規定，「指定中常委」有6至11人，非中央執政時期由黨主席指定黨員或縣市長4人、青年團總團長及全國青工總會總會長擔任，執政時期黨主席可另再指定5位黨籍政務官擔任，經修正後，「指定中常委」人數不變，由主席指定黨籍同志、青年團總團長、全國青工總會長擔任，不再有執政與非執政時期的區別。

全代會也通過修正「中央委員會委員選舉辦法」，在弱勢團體保障名額類別，新增新住民保障條款，新住民包含從境外來到台灣結婚、移民而定居人士，泛指陸配、外配、港澳配或歸化等，因此可產生5位新住民背景的黨代表，日後將辦理的中央委員選舉，則可選出3位新住民中央委員。

另外，為配合農田水利會已經改為公法人，隸屬農委會組織，國民黨「中央常務委員會常務委員選舉辦法」與「中央委員會委員選舉辦法」，皆已修正弱勢團體保障名額當中的農（漁）民資格，刪除掉農田水利會部分。