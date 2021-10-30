最強X級「太陽閃焰」影片曝光。

美國國家航空暨太空總署（NASA）證實，NASA的太陽動力學天文台(Solar Dynamics Observatory SDO)於美東時間28日上午11時35分(台灣時間28日下午23時35分)，偵測到明顯的太陽閃焰。NASA估計，預計這幾日GPS系統與通訊衛星恐受干擾，不過不至於嚴重影響民眾與航空航班。

NASA新聞稿指出，太陽閃焰為強大幅射爆發的結果。儘管閃焰產生的有害輻射無法穿越大氣層，進而對地表人類產生物理影響；不過，如果其強度夠大，就會干擾大氣層的GPS與通信訊號傳播。

NASA表示，這次偵測到的閃焰為X1級，為X級中最弱的一級。X級為太陽閃焰最強的等級，而其又可細分為X1、X2、X3等子級。X2為X1的2倍，X3為X1的3倍，以此類推。當判定為X10以上，就代表這次的閃焰異常強烈。

NASA估計，預計這幾日GPS系統與通訊衛星恐受干擾，不過不至於嚴重影響民眾與航空航班。

根據我國國家實驗研究院，太陽閃焰為太陽表面的活躍區，在極短的時間內產生強烈活動。此時會有X射線與伽瑪射線伴隨射出，時間最短為數分鐘，最長則能到數小時。當太陽閃焰時會放出電荷，隨著電荷傳遞至地球附近，便會與地球磁場交互作用，因而干擾無線電、GPS與人工衛星。

網頁還指出，大約每11年週期就會發生1次比較激烈的活動。當前述的電荷與地球磁場相互作用時，地表的電子設備會產生感應電流，而感應電流很可能影響電子設備並使其故障。