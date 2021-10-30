鄭恩地劇中酒後會睡狗屋。（myVideo提供）

韓善伙飾演熱愛飲酒的瑜伽老師。（myVideo提供）

改編自人氣網漫的韓劇《酒鬼城市女人們》，由「Super Junior」崔始源、鄭恩地、韓善伙和李善彬主演，講述3名剛步入30歲、為現狀感到迷茫的女人，下班後總是約在一起豪邁開喝，以酒為人生信念的故事。最新1集中，李善彬飾演的綜藝節目作家，在酒後一怒之下找上崔始源飾演的製作人理論，沒想到2人卻意外上演「芝麻葉之吻」，原本只是要示範嘴對嘴傳芝麻葉，但過程芝麻葉掉落，變成豪邁的接吻，畫面爆笑又曖昧。

在幕後花絮中，在拍攝「芝麻葉之吻」前，2人來回演練多次，崔始源向李善彬講解該怎麼親，但因手法老練，被導演笑問：「感覺你做過很多次？」到了拍攝時，李善彬猛烈一親，親到她嘴唇上下分開，表情猙獰搞笑，讓她在結束後直說：「我不要看回放，我不敢看我的表情！」崔始源這次在劇中拋下男神形象，頂著濃密頭髮和蓄大鬍子，化身忙起來就不太愛乾淨的綜藝節目製作人，與合作作家李善彬在工作上針鋒相對，但2人也在吵鬧中萌生不一樣的情感。

3位女主角在劇中瘋狂飲酒，少不了上演酒後脫序行徑，鄭恩地每次喝醉酒回家都會睡在狗屋裡，彷彿把自己當成小狗；李善彬喝酒後有一個危險症頭，就是看身邊的男人都覺得帥；韓善伙則是平時是形象優雅的瑜伽老師，酒後會大解放，有次還喝到微醺，還許願未來想在床上「3人行」，大玩多人運動，爆笑又脫軌行為，看得觀眾相當紓壓。

談到現實生活中私下喝酒時發生的糗事，崔始源、鄭恩地自爆酒後黑歷史。崔始源說，他以前除了出差，幾乎沒有外宿過，第一次外宿就是因為喝太多斷片，醒來的時候人躺在好友裴正南的家裡，「因為以前沒經驗，我醒來時嚇了一大跳，心想『我在哪？這在哪？』，很像是電影裡的劇情。」鄭恩地則表示，有一次在釜山和朋友們喝酒，是她人生中喝的最醉的一次，後來大家各自回家後，她來不及進到臥房，就在家裡玄關的鞋櫃前趴著睡著了，隔天早上才清醒。該劇每周六在myVideo、friDay影音、愛奇藝國際站播出。

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