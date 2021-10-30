台中市經發局30日表示，市府29日招商說明會，共推出包括北屯區「市31」公有市場用地BOT案（簡稱市31）等五大招商案，吸引包括鄉林建設、Savills第一太平戴維斯、日商大和房屋工業，及義力營造廠等多家到場聆聽，有意評估參與競標的可行性。

上述五大招商案，包括北屯區「市31」公有市場用地BOT案、豐原區一心段1130地號（簡稱豐富專案）、水湳經貿園區公139的文商段86地號台灣智慧營運塔（簡稱台灣智慧營運塔）BOT案、經貿段6、8地號（第二種經貿專用區，簡稱經貿二），及逢大段7、9地號（第一種創新研發專用區，簡稱創研一）等五大招商案，29日在台中市政府舉辦招商說明會之後，11月9日遠赴台北老爺大酒店，舉辦第二場招商說明會。

以「市31」市BOT案為例，位於北屯區仁美段1701地號，基地面積8630.3平方公尺，採立體多目標使用，3樓以上商場，1、2樓零售賣場，地下1樓以下為停車場，許可年期為50年（含興建期5年加上營運期45年），初期投資6億元，開發權利金不得低於1.5億元、固定權利金不得低於300萬元，及營運權利金依營運收入比例繳納，最低比率不得低於0.2％。

台中市經發局長張峯源表示，隨著疫苗施打率提升，新冠肺炎疫情受到控制，原本投資態度保守的廠商轉趨積極。此次招商說明會，提供5個標的招商資訊，分別位於水湳經貿園區、北屯區14期重劃區及豐原區豐富專案，區位皆極具發展潛力。其中，文商段86地號、經貿段6、8地號、逢大段7、9地號等3地塊，皆位於水湳經貿園區，分別將以BOT、設定地上權模式引進民間資源。

張峯源強調，水湳經貿園區是台中最後一塊完整大面積開發地塊，隨著園區重大建設陸續到位，去年啟用的中央公園位居其中，高綠覆率的生活環境，緊鄰商業機能繁榮的逢甲商圈，及就業人口超過5萬的中部科學園區，區內更被逢甲大學、僑光科技大學及中國醫藥學院等大學城所環繞，以智慧、創新、低碳進行完善規劃，發展後勢各界看好。

張峯源指出，除水湳經貿園區為此次招商重點外，北屯市31也受到高度關注。市31目標打造新型態複合式商場，位於台中第一大區的北屯，緊鄰住宅林立消費力道強勁的14期重劃區及崇德路商圈，周圍尚有洲際棒球場、台中巨蛋與漢神洲際購物中心，基地大小適中四面臨路，集市效果極佳。

此外，豐富專案豐原區一心段1130地號坐落於豐原大道及中正路交會地帶，距豐原交流道僅 5分鐘車程，交通極為便利，因周邊建設逐步完善受到投資者關注，結合預計2024年完工的豐原國民運動中心，及豐原長久以來運動器材產業聚落優勢，將引進相關策略性產業，打造豐原運動城，搭配豐原轉運站以及國道4號台中環線豐原潭子段計畫，將串聯台中山線及屯區，吸納后里、神岡週邊區域消費人口，發展前景看好。