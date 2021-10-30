金門離島遊觀光亮點〈烈嶼鄉芋頭季〉今天在東林複合式體育場熱鬧登場，鄉長洪若珊帶領鄉公所團隊精心規畫的5大項活動單元，迎來2000餘位鄉親和遊客穿梭70個琳瑯滿目攤位，連英語外師也客串「一日農友」開心參加挖芋頭體驗，歡笑聲此起彼落。

芋頭季主活動之一的「挖芋頭體驗」最受歡迎。（烈嶼鄉公所提供）

以安全農業、芋頭外觀和重量3項為評鑑標準，活動重頭戲之一的優質芋頭比賽，今年由洪莊清漢、洪振華和洪文尊3位農友獲得前3名的榮譽。長得又壯又大的「芋頭王」成為全場焦點，吸引不少民眾合照分享得獎的喜氣。

以安全農業、芋頭外觀和重量3項為評鑑標準，活動重頭戲之一的優質芋頭比賽，今年由洪莊清漢、洪振華和洪文尊3位農友獲得前3名的榮譽。（烈嶼鄉公所提供）

小金門芋頭遠近馳名，吸引民眾熱烈採購。（烈嶼鄉公所提供）

已邁入第19屆的「烈嶼鄉芋頭季」，今年規畫特色農夫美食市集，還有大、小朋友都喜愛的街頭藝人、行動雕像和氣球表演。即日起至11月底更有樂遊烈嶼消費趣、拍照打卡送好禮及徵圖比賽、攝影比賽、地質小學堂拉霸趣等系列活動，整整1個月好吃、好玩，要讓大家開心不停。

楊鎮浯縣長替小金門特產檳心芋頭站台，歡迎大家一起來分享在地美食。（烈嶼鄉公所提供）

現場琳瑯滿目的攤位，讓小朋友玩得好開心。（烈嶼鄉公所提供）

一早，遊客就擠滿金門本島水頭碼頭，往來大、小金門的交通船班班客滿，不少人扶老攜幼全家總動員，旅台烈嶼鄉公共事務協會也專程組團共襄盛舉，十分熱鬧。

旅台烈嶼鄉公共事務協會也專程組團返金，參加一年一度的芋頭季活動。（金門縣府提供）

烈嶼鄉公所說明，「樂遊烈嶼消費趣」主打好吃、好玩、好用，只要購買專屬「烈嶼消費券」在島上特約商家消費，就有不同金額的滿額禮，有芋頭季紀念酒、酒杯組、風雞馬克杯、手榴彈水壺及芋頭寶寶隨身碟等多項好禮可拿，還有機會將iPhone 13帶回家。

鄉公所今年也特地規畫「挖芋體驗電瓶車專線」，均一票價350元，參加者每人可攜回3斤芋頭，每天上、下午各1場次（9點、14點發車），預約專線082-362952。活動詳情可上〈烈嶼旅遊網〉查詢。