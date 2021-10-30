LINE TV《這就是街舞4》邀請韓庚、劉憲華Henry、王一博、張藝興擔任明星導師，各國好手歷時4個月的激戰，將於今（30日）迎來最後的巔峰對決，冠軍賽特別邀請曾擔任「全民街舞主理人」的金馬影帝黃渤、《街舞2》隊長吳建豪、《街舞3》隊長王嘉爾（Jackson）回歸為冠軍賽助陣。其中王嘉爾在上屆冠軍賽狂野撕衣，「爆肌」畫面嗨翻粉絲，雖然最後敗給王一博「一波王炸」戰隊，仍突破重圍獲得亞軍，這次兩位隊長再度同台，讓粉絲期待不已。

《街舞4》採取「明星導師＋專業舞者」實境秀的模式，透過個人選拔、團隊作戰，組成4支戰隊進行群舞Battle，自第一季以來已熱播4年，24歲王一博自11歲起開始學習舞蹈，是中韓團體「UNIQ」的舞蹈擔當，已連續參戰2屆，對舞蹈極為重視的他，曾強忍腳傷上場，上演高難度表演。在《街舞4》最新預告中，王一博向所有隊員強調：「我是很喜歡贏的人，做什麼事都希望做得最好，希望隊內齊心協力，做好每一步。」

這次以特別嘉賓身份出席的王嘉爾，曾是香港劍擊金牌選手，20歲在韓國以男團「GOT7」出道，7年來累積深厚的舞蹈實力，在《街舞3》將他狂野的舞蹈風格展現地淋漓盡致，他的戰隊在冠軍賽的決戰表演一如既往地精彩，王嘉爾甚至霸氣撕掉背心，露出精壯的上半身，頓時全場尖叫沸騰，誇他是「行走的賀爾蒙」，不過他上一秒狂野撕衣，下一秒立刻害羞出鏡，讓粉絲直呼可愛。

王嘉爾今年初與韓國經紀公司JYP合約結束單飛，與Karencici、J.Sheon、音樂人ICE共組團體「PANTHEPACK」再闖歌壇，這次他回歸為《街舞4》助陣，備受觀眾矚目，將一同見證國際聯隊的誕生。

《這就是街舞4》冠軍賽直播將於今（30日）下午4點半登場，率先曝光節目幕後花絮、排練過程等精彩片段，緊接著是14組決賽選手舞蹈對決，最終將選出首支「國際街舞聯隊」。這場天花板級別的舞蹈爭霸戰，不到最後關頭不知鹿死誰手。精彩直播搶先收藏不漏接。