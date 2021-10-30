國內疫情趨緩投資熱潮再現，為擴大觸及潛在投資人，台中市政府經濟發展局昨日於市府舉辦招商說明會，針對北屯區市31BOT案、豐原區一心段1130地號、水湳經貿園區西屯區經貿段6、8地號、逢大段7、9地號、文商段86地號智慧營運塔地塊等招商標的進行說明，吸引近30家業者出席。

經發局長張峯源說，此次招商說明會提供5個標的招商資訊，分別位於水湳經貿園區、北屯區14期重劃區及豐原區豐富專案，區位皆極具發展潛力；文商段86地號、經貿段6、8地號、逢大段7、9地號等3地塊皆位於水湳經貿園區，其中文商段86地號將以BOT模式，經貿段6、8地號及逢大段7、9地號則將以設定地上權模式引進民間資源。

張峯源說，除水湳經貿園區為此次招商重點外，北屯市31也受到高度關注。（台中市政府提供）

張峯源指出，水湳經貿園區是台中最後一塊完整大面積開發地塊，隨著園區重大建設陸續到位，去年啟用的中央公園位居其中，高綠覆率的生活環境，緊鄰商業機能繁榮的逢甲商圈，及就業人口超過5萬的中部科學園區，區內更被逢甲大學、僑光科技大學及中國醫藥學院等大學城所環繞，以智慧、創新、低碳進行完善規劃，發展後勢各界看好。

張峯源說，除水湳經貿園區為此次招商重點外，北屯市31也受到高度關注；市31目標打造新型態複合式商場，位於台中第一大區的北屯，緊鄰住宅林立、消費力道強勁的14期重劃區及崇德路商圈，周圍尚有洲際棒球場、台中巨蛋與漢神洲際購物中心，基地大小適中四面臨路，集市效果極佳。

張峰源補充，豐富專案豐原區一心段1130地號坐落於豐原大道及中正路交會地帶，距豐原交流道僅5分鐘車程，交通極為便利，因周邊建設逐步完善受到投資者關注，結合預計113年完工的豐原國民運動中心，以及豐原長久以來運動器材產業聚落優勢，將引進相關策略性產業，打造豐原運動城，搭配豐原轉運站以及國道4號台中環線豐原潭子段計畫，將串聯台中山線及屯區，吸納后里、神岡週邊區域消費人口，發展前景看好。

經發局表示，廠商除關心投標資格、權利金分期繳納、租金漲幅上限等問題外，也看得出特定產業關注台中投資布局，如物流倉儲用途、壽險業者投資限制等。此外，針對討論度相當高的台灣智慧營運塔，業者也針對使用強度及可建築樓地板面積提問；經發局說明，基地位於公139範圍，需和周邊中台灣電影中心、綠美圖整體檢討。

經發局將聽取廠商意見滾動式修正招商條件，並在短期內再次公告北屯市31，受惠漢神洲際購物中心開工利多，廠商詢問相當踴躍，可望再創一波投資熱潮。