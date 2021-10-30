第13輪疫苗規畫。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心日前預告將開放AZ混打BNT，不過在昨日公布的第13輪疫苗規劃內卻未見混打選項。讓外界質疑混打政策急轉彎，指揮官陳時中今出席「醫療奉獻獎」頒獎典禮前表示，混打還是要開放，是在這個月的計畫之內。發言人莊人祥則補充說，預計11月會開放。

陳時中表示，混打還是要開放，這個月應該就會有。媒體追問第13輪是否會加開？他表示，這個月還是有很多波要打，是在這個月的計畫之內。由於這個月就只剩下今、明2天，莊人祥隨後於疫情記者會中表示，將視後續疫苗到貨情形，預計11月開放混打。

另第13輪疫苗接種將在11月3日開放預約，包括AZ及BNT都能預約接種第1劑，指揮中心今天提醒，50歲以上民眾可能同時符合兩種疫苗資格，可擇一預約接種。指揮中心發言人莊人祥提醒，本輪BNT和AZ開放預約時間不同，請符合資格的民眾記得上網預約。

而第13輪預約簡訊將在11月2日下午2點起陸續發送，莊人祥表示，由於簡訊是依序發送，不一定會同時收到，且兩種疫苗開放預約時間不同，請符合資格的民眾多加留意。本輪BNT預約時間為11月3日上午10點起，AZ則為同日下午2點起。

至於國高中BNT第2劑，指揮中心昨表示校園接種時程未定，有家長擔心，由於學校安排11月初施打流感疫苗，兩者恐怕會撞期。莊人祥表示，校園接種和第13輪無關，會等疫苗配發給衛生局後，再提供給校園接種，整體需要1個月的時間，「趕快接種流感疫苗沒有問題」，並重申校園接種不太可能會在近期發生。