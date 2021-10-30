圖為前立委柯志恩。（柯志恩提供）

西洋萬聖節即將來臨，不少人都會特地裝扮，展現高超化妝技巧及創意。國民黨前立委柯志恩今(30日)在臉書分享，開車經過女兒(那時候叫她小壯妹)曾經唸過的幼稚園時，看到許多小女生的裝扮，勾起她和女兒的「慘痛」回憶。

柯志恩透露，在女兒幼稚園中班那一年的萬聖節，每個小朋友被要求做不同的裝扮配合過節氣氛，最有創意的造型還可獲頒大獎，小壯妹想和其他同學一樣扮個可愛的小公主，但自己看她微胖的身材及不夠修長的雙腿，走公主路線實在沒什麼勝算，況且這麼講究創造力的競賽，老媽怎能不出馬呢？絞盡腦汁終於想到，可以把孩子扮成一個「漢堡」。

後來，柯志恩說，小壯妹果然在一群小公主小天使中一鳴驚人，大人們驚艷於她的創意，小朋友則是掩面偷笑，小壯妹在交雜不同的笑聲中，勇奪造型大獎，但自己卻在掌聲中看到女兒嘟著嘴巴，含著淚水走向講台，之後便不發一語。

此時柯志恩才醒悟，女兒的心靈真的受傷了，孩子不過是要和其他小女生一樣，趁著節慶扮成小天使，徜徉在自己夢想的國度中，自己卻連這個機會都剝奪，於是趕緊向女兒說聲抱歉並任她選了一對小翅膀、一個皇冠，讓她在家裡拍照過過癮，同時向她保證再有這樣的機會，一定以她的意見為主，絕不再過問。

正因此次經驗，柯志恩也提醒家長，萬聖節的裝扮，就讓孩子擁有他們的自主權開始吧。她更曝光自己和女兒23年前的一張照片，母女幸福燦笑的模樣更是引起大批網友按讚，貼文露出3小時的時間，已有超過3千名網友按讚。

不少人都留言寫下，「柯委員都沒變，一樣漂亮」、「委員都沒變，一樣青春美麗」、「柯老師慈愛抱著小孩超幸福」、「柯委員超正」、「柯志恩老師果然跟一般的家長不同，很棒太棒了」、「我還記得當時老師在淡大教育心理學課程把這個故事當例子呢！印象超深刻」。