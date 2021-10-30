第12期疫苗大規模接種持續進行，新北市民政局統籌新設的板橋體育場大型疫苗接種站，第2階段起湧入近1000位外籍人士預約，民政局29、30日增派18位通譯志工協助外籍朋友疫苗接種諮詢，提供泰語、印尼語、越南語及英語等4國外語服務，並引導各站點動線，安撫不少外籍人士緊張情緒。

「流暢的動線安排與貼心服務，是疫苗施打速度的關鍵」，民政局長柯慶忠表示，從疫苗接種預約紀錄中發現，自中央27日宣布增開10月26日前意願登記BNT疫苗之29歲至18歲民眾預約接種第一劑BNT疫苗，平台陸續湧入近千位外籍朋友預約。

柯慶忠說，為完善現場服務，民政局旋即自市府聯合服務中心及中和戶政事務所調派通譯志工到場，提供貼心翻譯服務與引導，讓外籍朋友們安心不少。

柯慶忠說，板橋體育場館設置報到區、看診區、注射區及留觀區4大區，並進駐4組部立臺北醫院醫護人員同時作業，每日最大量可完成1800人接種。現場座位維持社交距離，採單一動線，並備有場地配置圖及標示看板，各項佈設完備，加上本站獨有的翻譯諮詢服務，使現場動線更為順暢，整個接種過程約15分鐘即可完成至留觀區休息。

來自印尼的通譯志工倪愛玲表示，自結婚來台後從事翻譯工作已十餘年，曾於移民署、北市府及新北市中和戶政事務所等機關服務，這次受中和戶所之邀，二話不說就答應幫忙，一整天下來已協助超過40位印尼朋友，儘管身體疲累，但能幫助到同鄉，心裏十分滿足。

另一位到場支援的泰國志工Rung tip負責問診區的泰語翻譯，搭配醫護人員完成醫療諮詢。Rung tip說，不少年輕泰國人初來乍到，對台灣很陌生，在接種站現場也顯得緊張不安，幾經解說與安撫才安下心來。

前來接種疫苗的28歲印尼籍人士阿頓Rohimatun nisak，服務於樹林陳小姐家中近2個月，今日與陳小姐一同前來，對現場安排非常滿意，連連豎起大拇指，感謝每位服務人員秉持專業與熱忱，守護大家健康。