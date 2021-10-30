醫福會執行長王必勝爆外遇，儘管已透過臉書道歉，相關爭議仍未歇。中央流行疫情指揮中心定調，王的私事不影響公務，許多業務還是要透過他執行。

指揮官陳時中今出席「醫療奉獻獎」頒獎典禮前，接受媒體採訪。陳表示，明年春節負責檢疫所量能的人，一樣會交給經驗豐富的王必勝，由他進行調度。

陳時中指出，今年初農曆春節因應一人一戶檢疫，過年期間開放了1500間檢疫所，後來又訂了1300間，相信明年會有更多人返鄉，要及早因應。