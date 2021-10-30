王必勝又有事做了 陳時中：明年春節要麻煩他 14:282021/10/30 中時 林周義 、中時新聞網、 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳時中表示，有關春節期間檢疫所的調度，仍會交由王必勝負責。（林周義攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 醫福會執行長王必勝爆外遇，儘管已透過臉書道歉，相關爭議仍未歇。中央流行疫情指揮中心定調，王的私事不影響公務，許多業務還是要透過他執行。 指揮官陳時中今出席「醫療奉獻獎」頒獎典禮前，接受媒體採訪。陳表示，明年春節負責檢疫所量能的人，一樣會交給經驗豐富的王必勝，由他進行調度。 陳時中指出，今年初農曆春節因應一人一戶檢疫，過年期間開放了1500間檢疫所，後來又訂了1300間，相信明年會有更多人返鄉，要及早因應。 中二補選 游盈隆認綠推林佳龍最好 蘇貞昌批國民黨就是要亂 讚小英民調高但扁馬第二任民調剩「10％多」 #王必勝 #陳時中 #春節 #檢疫所 #隔離 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 王毅就台灣問題表態：一個中國原則阻攔不了 11:042021/10/30 兩岸 綠媒轟「女版陳柏惟」是抹黑 藍青年舉證反擊：民進黨不要臉到極致 08:402021/10/30 政治 台南新營頻停電抓到真兇 竟是慣竊用瓦斯噴槍偷電纜線 10:552021/10/30 社會 韓中外長會談 韓媒：可能談及台灣議題 13:152021/10/30 國際 賴清德：淨零排放要經濟、公平及環保三方向落實 才不會引起社會紛爭 12:412021/10/30 政治 屏東肉販出國失蹤 家人求助外交部 04:102021/10/30 地方新聞 憲兵中校酒駕遭汰除 提告嗆「陳敏華涉私菸案仍升少將」 09:312021/10/30 社會 出席G20批美等個別國家破壞台海和平穩定 王毅：台灣的未來只有統一 09:582021/10/30 兩岸 施妻批檔案局 不讓政治犯知真相 04:102021/10/30 政治要聞 軍官騙不成換醫生 葉門醫師蜜語詐退休婦人遭行員攔阻 11:222021/10/30 社會 上古地產 11月辦不動產標售 04:102021/10/30 產業．科技 生活熱門新聞 王必勝遭爆偷吃「超過7年」 緋聞護理師對友人炫耀一句話露餡 - 生活 遭爆每月拿6萬給緋聞護理師 王必勝驚人月薪數字出爐 - 生活 好市多買中衛口罩！男打開「被雷到了」 網友反應一面倒 - 生活 印度神童預言「明年5月前有3大災難」 全球都要注意 - 生活 這間店開下去 成了社區男人最怕的惡夢 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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