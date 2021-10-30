賈永婕日前帶愛犬外出，卻其他狗攻擊，身體還被咬岀4個洞，沒想到肇事狗狗主人竟表示：「牠只是想來跟你們做朋友」，讓她氣得破口大罵，後來對方表明願意賠償醫藥費，讓她決定不再追究，沒想到事隔一天，她表示決定改變做法，不僅要追究責任，更主動聯絡動保處介入了解。

賈永婕原先認為對方願意賠償醫藥費負責，打算不再追究下去，也謝絕台北市動保處主動聯繫要介入調查，後來覺得這不是意外「是過失」，若不追究責任等同放任，加上攻擊愛犬的狗不僅情緒不穩，攻擊性也很強，擔心未來會有其他的狗狗或小孩受傷，便主動聯繫動保處人員，除了希望教育該名飼主遛狗要牽繩，更要評估那隻狗外出是否需要戴口罩套，目的不是為了懲罰，而是要讓大家更安全。

賈永婕愛犬被咬傷，讓她決定主動聯絡動保處究責。（圖／賈永婕的跑跳人生臉書）

賈永婕稍早透露愛犬身上的傷比想像中嚴重，四個較大的傷口全集中在背部，此外，後腿也被咬，連前下腹側也有傷口，身上更有多處瘀青，看到愛犬在輕度麻醉清創過程不斷哀嚎，讓她直呼心疼不已，更自責當下沒有第一時間保護好狗狗，才讓愛犬傷成這樣。

網友也對賈永婕的處理方式大表贊同，紛紛留言：「養狗的人不應該只看到自己的狗，要能將心比心」、「請飼主負責任，要養要教要控管」、「要當狗主人，就必須要有正確的觀念和認識，不但保護自己也保護別人」。