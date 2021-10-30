大陸外交部官網30日消息，中方對於歐洲理事會和歐盟執委會指立陶宛宣布與台灣互設代表處，沒有違反歐盟一個中國政策，回應表示，一個中國原則是中國與所有建交國發展關係的政治基礎。敦促立陶宛政府不要作出不可挽回的錯誤決定。歐方應當採取正確立場，防止干擾中歐關係健康發展。

據報導，日前歐洲理事會主席和歐盟執委會主席聯名覆信歐洲議會和歐盟國家議會部分議員，就立陶宛宣布與台灣當局互設代表處遭中國批評，表達關切，稱此舉沒有違反歐盟的一個中國政策，針對歐盟成員國的施壓不可接受。

中國外交部指出，一個中國原則是國際社會普遍共識，也是中國同所有建交國發展關係的政治基礎。中方堅決反對台灣當局在國際上製造「兩個中國」和「一中一台」的圖謀，堅決反對建交國同台當局進行官方往來，敦促立陶宛政府恪守同中國建交時所作莊嚴政治承諾，不要作出不可挽回的錯誤決定。歐方應當採取正確立場，防止干擾中歐關係健康發展。