李姓貴婦去年逛新光三越A11，沒注意到玻璃大門為手動推開便撞上，導致左手橈骨骨折，氣得控告新光三越有疏失，要求賠償29萬餘元。經上訴，台北地院法官認為，門上有明顯標示「推」字樣，是李女未注意，判其敗訴確定。

判決書指出，李女主張2020年2月19日下午去逛新光三越A11百貨公司，而一般百貨公司大門都是自動感應，但A11不僅不是感應門，也未張貼告示牌指示開啟方式，還在地板上鋪地墊，害她以為該處為自動感應便直直撞上了玻璃門而跌倒，左側橈骨骨折因此骨折，還請了半年的看護，遂提告要求新光三越須賠償29萬餘元。

新光三越指出，考量火災斷電會影響逃生，因此對外出口並非全以自動感應門為主，法令也無此規定，此外，經實地查訪同於信義計畫區內的百貨公司，44個主要出入口僅1處為全自動感應門，其餘均以手推方式開啟，並無李女所言百貨公司都為感應門為主。

案經上訴，台北地院法官勘驗監視器畫面，發現在李女撞上玻璃門前已有十餘人順利通過，而李女進入時，視線均看向右側的商店，接著就撞上呈關閉狀態的大門，畫面亦拍攝到大門把手處貼有2個「推」字樣的貼紙。

法官表示，現場玻璃門與門把間貼著「推」字，以李女的身高來說仍可清楚看見，認定李女撞上玻璃門是因自身並未注意前方，並非百貨公司沒設置自動門所造成，不應怪罪新光三越，判李女敗訴定讞。