國民黨主席朱立倫今日上午論及兩岸關係時，稱自己「反對九二共識」，國民黨文傳會隨後緊急澄清為口誤，國民黨反對的是「一國兩制」而非「九二共識」。行政院長蘇貞昌今出席「醫療奉獻獎」頒獎典禮前受訪指出，朱立倫常常變來變去，過去朱立倫是支持「九二共識」，不過習近平說「九二共識」就是一國兩制台灣方案，現在朱立倫是不是有變化？是口誤還是心誤，他自己要講清楚。

朱立倫今於國民黨全國代表大會時針對公投表示，民進黨不能以一黨之私，在野時提出公投叫愛台灣，變成執政黨後，只要是在野黨、公民團體提出公投就變成害台灣。

對此，蘇貞昌今午出席「醫療奉獻獎」頒獎典禮前表示，國民黨，尤其像是朱立倫在擔任新北市長的時候就反對核四，現在說要重啟核四，當時朱立倫說的很清楚，重啟核四就是會害台灣。

媒體追問蘇貞昌對於朱立倫上午誤稱「反對九二共識」的看法，蘇貞昌表示，朱立倫常變來變去，例如他剛剛的舉例，朱立倫擔任新北市長的時候反對核四，現在則說要重啟核四。

蘇貞昌表示，對於「九二共識」，過去朱立倫是支持，不過習近平說「九二共識」就是一國兩制台灣方案，現在朱立倫是不是有變化？到底有沒有變化？是口誤還是心誤，他自己要講清楚。