北京日報用戶端30日報導，大陸國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏30日出席第三屆中國醫師公益大會時表示，未來大陸和全世界都接種疫苗後，人們還是應該盡量減少聚集，在室內擁擠的地方盡量戴口罩，加強通風。

張文宏表示，新冠肺炎傳播性極強，需要做更多預防性的工作。「這個疾病不是醫生所能夠單獨搞定的，我們一定需要普通民眾的配合。最近國內很多地方出現了散發病例，我要呼籲大家，新冠病毒非常隱蔽，如果我們經過了有病例的地區，回來以後要第一時間做核酸檢測。」

張文宏指出，快速檢測病毒是贏得抗疫勝利非常重要的法寶，因為病毒傳播速度太快，如果能夠早期發現，就可以及時中斷它的傳播。但是如果發現得晚，可能就要付出更大的代價，所以積極地進行檢測是非常關鍵的。

張文宏說：「第二，如果一旦有發燒這樣的症狀，我們要及時地到就近醫療機構的發熱門診或者核酸檢測點進行排查。這是幫助我們早期發現病人非常重要的一個環節。」

未來疫苗全面普及之後，是否還需要戴口罩呢？張文宏表示，未來隨著疫苗接種的普及，他還是主張大家在密集的地方擁擠度儘量不要太高，並在室內擁擠的地方，盡量能夠戴口罩，室內能夠經常通風。

他強調，包括戴口罩在內的一些防疫的基本環節，「哪怕將來在中國我們都接種過疫苗，全世界都接種過疫苗，我們還是呼籲大家能夠採取。只要做到了這一點，病毒的傳播速度就會大幅度地降低。」

張文宏說，現在廣大醫生都在默默地努力，以儘快加強中國的公共衛生網路、醫院基層防護網路、預警平臺以及末端發現能力。

張文宏說：「為了中國能盡早地打開國門，儘早地獲得更高的阻擊病毒的力量，各行各業都在努力奮鬥。」