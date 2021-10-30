疫情逐步解封，國內油價、物價也吹起漲價風，有民眾發現超商「滿漢大餐」泡麵一口氣從53元漲到59元，漲幅高達1成，直呼貴的誇張，一碗快跟便當一樣。對此，統一集團表示，滿漢大餐系列產品已維持10年未漲調價格，以往都是自行吸收成本，但這次隨著營運成本不斷拉高，才決定調整通路進貨成本。
滿漢大餐泡麵系列因為吃得到真正的肉塊，是不少泡麵控喜愛的口味之一，也是之前韓國遊客來台必掃貨的伴手禮，長年下來，養出不少忠實粉絲。
但隨著油價上漲，以及基本工資調升，不少商品也hold不住悄悄漲價，將成本轉嫁給消費者。最近有消費者發現超商賣的滿漢大餐從53元漲至59元，一碗泡麵逼近60元貴爆了，跟一個便當差不多價格，直呼快吃不起。
TVBS新聞網報導，對於這次漲價，統一集團表示，滿漢大餐品項10年都未漲，即使營運成本不斷提高，都盡可能自行吸收，但吸收還是有個上線，這次才不得不調整通路進貨成本。
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